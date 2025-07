Suspeito preso recebeu R$ 15 mil para facilitar golpe com Pix, diz delegado

Um boletim de ocorrência sobre o crime havia sido registrado em junho, quando os agentes iniciaram as investigações, segundo a SSP. "Desde o início, pela dinâmica do golpe, os policiais suspeitaram que algum funcionário da empresa teria facilitado o acesso ao dinheiro. Com isso, alguns colaboradores passaram a ser monitorados, até que a equipe conseguiu chegar ao alvo", informou a pasta paulista, em nota.

Homem apresentou "comportamento estranho" ao ser interrogado, até que confessou o envolvimento, segundo delegado Paulo Eduardo Barbosa, responsável pelas investigações. Ele teria facilitado, por meio de "códigos maliciosos" que outros criminosos extraíssem o valor milionário de uma instituição financeira.

Funcionário terceirizado

Detido contou ser funcionário terceirizado da C&M há três anos. Segundo a GloboNews, o suspeito teria declarado aos agentes que trabalha para a empresa de software e, em depoimento aos policiais, teria dito que foi abordado por um homem que desejava conhecer o sistema ao sair de um bar no mês de março.

A C&M Software disse que, desde o início, adotou "todas as medidas técnicas e legais" e deixou os sistemas da empresa "sob rigoroso monitoramento e controle de segurança". A empresa também informou que "segue colaborando de forma proativa com as autoridades competentes nas investigações sobre o incidente ocorrido em julho de 2025."