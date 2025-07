'Austeridade não deu certo em nenhum país', diz Lula em meio à crise do IOF

Em meio a uma disputa com o Congresso sobre a cobrança do IOF, o presidente Lula criticou hoje o que chamou de "modelo de austeridade".

O que aconteceu

Lula disse que austeridade torna os países pobres mais pobres. Durante sua fala na abertura do encontro anual do banco do Brics, no Rio, o presidente defendeu um novo modelo de financiamento, principalmente para países em desenvolvimento.