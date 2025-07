Consumidor não tem que se preocupar com ataque hacker, diz advogado

Um funcionário diz que, por receber R$ 15 mil, empresta uma senha e a quadrilha consegue roubar R$ 1 bilhão. Essa discrepância é chocante. Para essa quadrilha, custou R$ 15 mil para cometer o maior ataque hacker que já aconteceu no Brasil.

Do ponto de vista do consumidor, não tem o que se preocupar por enquanto. Esse prejuízo será do Banco Central e dos outros seis bancos envolvidos, que deverão arcar com o prejuízo e investir seu empenho para haver uma resposta rápida e eficiente da polícia, inclusive com o bloqueio dos valores, para recuperar pelo menos uma parte do que foi subtraído. Luiz Augusto D'Urso, advogado especialista em cibercrimes

D'Urso explicou que, mesmo se alguma pessoa fosse afetada diretamente pelo ataque hacker, ela obrigatoriamente teria que ser ressarcida integralmente pelo banco.

Com base no que foi explicado e divulgado, foi afetada a chamada conta reserva. Ela é feita entre os bancos para que haja compensações. Os consumidores transferem dinheiro o dia todo. Para que não haja uma transferência imediata entre bancos, eles têm uma conta reserva de compensação, que no final fecha o caixa.

A conta afetada é essa reserva, que não é de responsabilidade de nenhum consumidor. Eu tranquilizo os consumidores porque, mesmo se o problema tivesse acontecido com um ou vários deles, a responsabilidade é exclusiva do banco.