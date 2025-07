Como fica o IOF após STF suspender os decretos de Lula e do Congresso

Por que o STF interviu?

Morais suspendeu os dois decretos do governo e o decreto legislativo que anulava os do governo. "O ministro do STF reconheceu que o IOF pode ser alterado por decreto presidencial, mas disse que os limites constitucionais exigem que as mudanças tenham finalidade extrafiscal e não arrecadatória", explica a tributarista Bruna Fagundes, do escritório Briganti Advogados. "Como o próprio governo declarou que o objetivo era aumentar a arrecadação em quase R$ 40 bilhões, há indícios de desvio de finalidade."

Sob o comando de Hugo Motta, Câmara votou texto que derrubou aumentos do IOF Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O decreto do Congresso que suspendeu os de Lula também seriam ilegais. "Moraes afirmou que a medida feriu a Constituição ao extrapolar a competência do Congresso de sustar atos normativos do Executivo. Segundo o ministro, havendo possível inconstitucionalidade nos decretos presidenciais, caberia ao Judiciário analisar a questão", diz Fagundes.

O princípio da segurança jurídica está sendo colocado em xeque, e a incerteza sobre como o IOF será aplicado gera instabilidade e impacto direto nas operações financeiras e contratuais das empresas.

Bruna Fagundes, tributarista

Moraes também convocou uma reunião para o próximo dia 15. Em 11 dias, membros do governo e do Congresso tentarão fechar um acordo na sala de audiências do Supremo. Se o encontro não for suficiente para resolver a divergência, caberá ao Supremo decidir se os decretos presidenciais serão derrubados ou se voltarão a valer.