O que faz empresa que foi porta para o ataque hacker contra o sistema Pix?

Fundada em 1999, pelo empresário Orli Machado, a C&M Softaware é a empresa que foi alvo do ataque hacker que, na segunda-feira (30), roubou mais de R$ 1 bilhão, segundo estimativa. A empresa fornece o serviço que conecta bancos menores e instituições financeiras ao Banco Central. Desde 2002, ela faz parte do SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro). O Pix é parte desse ambiente. Ela é classificada como uma PSTI (Provedora de Serviços de Tecnologia da Informação), autorizada a atuar desde 2001 pelo BC, e detêm 23% desse mercado.

A empresa, com sede em Barueri, tem cerca de 200 funcionários e um escritório nos Estados Unidos. Em 2020, ela participou da implementação do Pix no Brasil, como uma das principais provedoras de infraestrutura tecnológica (PSTI). E, em 2023, participou do projeto do FED NOW, nos EUA, que é considerado o PIX americano.

Qual o foi o papel da empresa no ataque hacker?

O ataque começou com a entrada no sistema da empresa. Essa entrada, no entanto, ocorreu com o uso de uma credencial verdadeira, fornecida por um suspeito, preso nesta sexta-feira (4). Ele teria recebido R$ 15 mil para vender a credencial legítima de um cliente para acessar os serviços como se fosse uma instituição financeira autorizada.