O que se sabe sobre um dos maiores ataques hackers ao setor financeiro

Cibercriminosos acessaram esses "cofres reservas", usados para transações entre bancos, e transferiram o dinheiro de bancos clientes da C&M Software. A companhia de tecnologia tinha permissão para operar as contas reservas de seus clientes no Bacen (Banco Central do Brasil), que são usadas para liquidar operações de Pix entre as financeiras.

Quem foi afetado

Seis instituições financeiras foram afetadas. Algumas organizações, como os grandes bancos, conseguem se conectar diretamente com o SPB, o regulador do BC para as transações brasileiras, mas outras dependem de intermediários, como a C&M, para viabilizar essa integração. A lista oficial das seis instituições financeiras afetadas não foi divulgada pelo Banco Central, mas entre elas estão a BMP, a Credsystem e o Banco Paulista.

O principal cliente afetado foi a BMP, empresa que atua no modelo de banking as a service. Regulamentada pelo BC desde 2009, a empresa fornece contas digitais e outros serviços financeiros para empresas ou instituições não bancárias oferecerem esses serviços ao cliente.

A BMP disse em que nota que o ataque permitiu acesso indevido à sua conta reserva e de mais outras cinco instituições financeiras. A empresa diz que nenhum cliente da BMP foi impactado ou teve seus recursos afetados. "As contas reserva são mantidas diretamente no Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária - sem qualquer relação com as contas de clientes finais ou com os saldos mantidos dentro da BMP", explicou a empresa.

Outro banco atingido foi o Banco Paulista. Em nota em seu site, a empresa diz que na segunda-feira uma falha num provedor terceirizado causou interrupção temporária do serviço de Pix, impactando diversas instituições. A instituição afirma que o problema "não comprometeu dados sensíveis nem gerou movimentações indevidas" e que equipes técnicas atuam "para restabelecer o serviço o quanto antes".