Polícia Civil prende suspeito por ataque hacker contra o sistema do Pix

Ele contra que recebeu R$ 5.000 para oferecer o acesso. O suspeito preso disse ainda que a segunda abordagem foi feita pelo WhatsApp com o interesse de que ele oferecesse um login e senha que permitissem o acesso à estrutura de pagamento via Pix da C&M.

Delegacia de Crime Cibernético de São Paulo atua no caso. O órgão foi acionado para rastrear o dinheiro desviado. De acordo com informações do Deic, o suspeito teria facilitado que demais indivíduos realizassem transferências eletrônicas em massa, no importe de R$ 541 milhões da BMP para outras instituições financeiras.

Já o BC (Banco Central) determinou inicialmente que a C&M desligasse o acesso dos clientes à sua infraestrutura. A empresa presta serviço para a autoridade monetária como uma intermediadora entre as instituições financeiras e o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), sistema no qual são realizadas as transações via Pix.

BMP foi o principal cliente da C&M afetado pelo ataque. A empresa que atua no modelo de banking service admite que o incidente comprometeu a infraestrutura da C&M e permitiu acesso indevido à sua conta reserva e de mais outras cinco instituições financeiras. Ainda assim, a BMP diz que nenhum cliente foi impactado ou teve seus recursos afetados.