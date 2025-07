Roubo foi detectado com um Pix de R$ 18 milhões durante a madrugada

A ação do hacker que atacou o sistema que conecta instituições financeiras e o Banco Central em pagamentos em tempo real, do qual o Pix faz parte, foi percebido na madrugada de segunda-feira (30). Um executivo da BMP, uma plataforma de "banking as a service", foi alertado sobre uma transferência suspeita de R$ 18 milhões, segundo informações do Brazil Journal. Na mesma hora, ele foi para a sede da empresa.

O que aconteceu

O executivo entrou em contato com a C&M Software. Ela fornece o sistema que conecta os bancos ao Banco Central.

No total, R$ 541 milhões foram tirados da BMP. Em contato com a C&M, o executivo descobriu o tamanho do roubo em sua empresa.

Mas o total, contando outras instituições, é o dobro, ou mais. Logo, o Banco Central estimou que R$ 800 milhões haviam sido levados de instituições, bancárias ou não. A estimativa atual passa de R$ 1 bilhão.

O ataque tirou dinheiro de contas reservas das instituições. São como contas dos bancos com o Banco Central, em que há dinheiro da instituição e dos clientes, usadas para liquidar as transações financeiras.

Este foi o ataque mais sofisticado já feito. Até onde se sabe, nenhum outro ataque hacker às instituições financeiras desviou tanto dinheiro e foi tão bem elaborado.

Apesar disso, um suspeito foi preso quatro dias depois. Nesta sexta, o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prendeu um dos suspeitos, em São Paulo.

O que diz a BMP

Em nota, BMP afirma que "na segunda-feira, foi identificada uma ocorrência de segurança envolvendo a C&M Software - empresa autorizada e supervisionada pelo Banco Central do Brasil, responsável pela mensageria que interliga instituições financeiras ao SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), incluindo o ambiente de liquidação do Pix".