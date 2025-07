Saque-aniversário do FGTS em 2025: confira todas as datas

O governo federal divulgou oficialmente o cronograma do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o ano de 2025. A liberação dos valores segue a data de nascimento dos trabalhadores, permitindo que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já possa acessar os recursos.

Cronograma do saque-aniversário do FGTS - 2025

Janeiro: 02/01 a 31/03

Fevereiro: 03/02 a 30/04

Março: 03/03 a 30/05

Abril: 01/04 a 30/06

Maio: 02/05 a 31/07

Junho: 02/06 a 29/08

Julho: 01/07 a 30/09

Agosto: 01/08 a 31/10

Setembro: 01/09 a 28/11

Outubro: 01/10 a 30/12

Novembro: 03/11 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12 a 27/02/2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma opção oferecida aos trabalhadores que desejam retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de nascimento. Ao optar por esse modelo, o trabalhador abre mão do saque total da conta em caso de demissão, mantendo apenas o direito de receber a multa rescisória, se aplicável.