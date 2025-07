Sete países voltam a comprar frango brasileiro após caso de gripe aviária

?

Mais sete países suspenderam as restrições à importação de carne de frango brasileira após a confirmação de um foco de gripe aviária no município de Montenegro (RS), em maio. A informação foi atualizada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Ao todo, 24 nações voltaram a comprar o produto brasileiro, e 10 ainda mantêm os embargos.

O que aconteceu

Argentina, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Índia, Mauritânia e Uruguai voltaram a permitir a entrada do produto brasileiro. Com isso, 24 países já removeram totalmente as barreiras à exportação de carne de aves do Brasil, conforme balanço atualizado pelo Mapa.