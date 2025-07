Agência Africa admite que inflou campanha da Brahma campeã em Cannes

A agência de publicidade Africa Creative DDB admitiu para o UOL que inflou os números de uma campanha que realizou para a Brahma e a startup de moradia Housi durante o Carnaval. A ação foi vencedora de um Leão de Ouro neste ano na categoria "experiência de marca e ativação" no Festival Internacional de Criatividade de Cannes.

No case apresentado no festival, a agência disse que a Brahma pagaria 50% do aluguel de apartamentos locados pela plataforma da Housi em cinco cidades brasileiras — incluindo Rio, Salvador e São Paulo — durante o Carnaval de 2025 em troca da colocação, na fachada dos imóveis, de um cartaz com a frase: "Esse [sic] anúncio bancou o aluguel desse apê no Carnaval".

A Africa afirmou em Cannes que foram instaladas mais de 2.350 faixas, em uma ação com 42% mais retorno do que a mídia out of home (em espaços públicos) tradicional.