Tarifa social de energia entra em vigor: Veja quem tem direito

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) é a principal responsável pela regulamentação e fiscalização da Tarifa Social. As concessionárias de energia são responsáveis por administrar os descontos. O Ministério de Minas e Energia também atua na proposição e implementação das políticas relacionadas. Os custos da Tarifa Social são cobertos pela CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), gerida pela Aneel.

Quem tem direito ao desconto?

Para baixa renda. A Tarifa Social de Energia Elétrica é concedida para famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), com renda familiar mensal de meio salário mínimo (R$ 759 em 2025). Também inclui pessoas com deficiência ou idosos (65 anos ou mais) que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e também são inscritos no CadÚnico, além de famílias indígenas e quilombolas também inscritas no Cadastro.

Nova regra prevê gratuidade para famílias beneficiárias do CadÚnico com consumo mensal de até 80 kWh. Para famílias com renda entre meio e um salário mínimo e consumo mensal de até 120 kWh, haverá um desconto na CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), que representa cerca de 12% da conta de luz.

De quanto é o desconto?

Desconto varia conforme o consumo mensal: