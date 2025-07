Dólar sobe com 'tarifaço de Trump' no radar e Bolsa oscila em baixa

Após bater recorde pela segunda vez na sexta-feira (4) e ultrapassar os 141 mil pontos, o Ibovespa abre a semana hoje em leve queda. O índice iniciou o pregão com recuo de 0,15%, aos 141.057 pontos, chegou a ensaiar uma alta pontual, mas voltou a oscilar no campo negativo. Às 10h16, caía 0,12%, aos 141.091,98 pontos.

A agenda econômica do dia. Os investidores acompanham a continuidade da Cúpula dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que ocorre no Rio de Janeiro, além da divulgação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) de junho e do boletim Focus, com novas projeções para a economia brasileira. Ao longo da semana, outros indicadores relevantes também devem influenciar o mercado.

"Tarifaço de Trump"

Taxas impostas pelos EUA voltam ao radar. O presidente dos Estados Unidos ameaça aplicar novos impostos e taxas a países que se vincularem às políticas dos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política.

Donald Trump, presidente dos EUA

Multilateralismo motiva preocupação de Trump. A declaração da 17ª Reunião de Cúpula de Líderes do Brics foi divulgada no último sábado e, sem citar os Estados Unidos, condenou a imposição de tarifas unilaterais, como as defendidas por Trump desde a campanha eleitoral.