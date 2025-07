Sem reforma, Previdência custará R$ 600 bi a mais em 2040, estima estudo

Sem uma nova reforma da Previdência, o Brasil poderá enfrentar um rombo de R$ 600 bilhões a mais por ano em 2040 apenas com aposentadorias e o BPC (Benefício de Prestação Continuada). A projeção foi feita pelo CLP (Centro de Liderança Pública), organização que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas. O cálculo considera exclusivamente os regimes do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e exclui pensões e aposentadorias especiais.

O que aconteceu

R$ 600 bilhões, a preços de 2025, representam o dobro do investimento federal em infraestrutura ou praticamente a todo o orçamento anual da saúde pública. O estudo feito pela organização alerta que o envelhecimento acelerado da população exigirá revisão urgente de regras como idade mínima, fórmula de cálculo e critérios de concessão para evitar que os gastos obrigatórios inviabilizem investimentos e serviços essenciais.

Maior longevidade e queda no número de nascimentos ajudam a explicar números. Projeções do estudo feitas com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que o grupo com mais de 65 anos crescerá mais de 55% até 2040. No mesmo período, a população em idade ativa terá retração, ampliando o desequilíbrio entre quem contribui e quem recebe. Mesmo que os critérios de concessão e os valores dos benefícios permaneçam congelados, apenas o fator demográfico já elevará os gastos previdenciários do INSS de 6,5% para 8,3% do PIB (Produto Interno Bruto) nesse período, conforme a simulação.