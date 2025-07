EUA adiam retomada do 'tarifaço', mas ameaçam alianças com o Brics

Qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política.

Donald Trump, presidente dos EUA

Ofensiva de Trump tenta barrar a relevância do Brics. Amina Welten Guerra, professora de direito internacional da UFMG, afirma que o recente ganho de força e expansão do bloco econômico é encarado como uma ameaça para os EUA. "Trump está preocupado com os impactos comerciais das alianças entre os países do grupo, uma vez que os Estados Unidos têm adotado uma política protecionista e antagônica ao multilateralismo. Por outro lado, o Brics vem com um forte impacto rumo a uma nova governança global com natureza pragmática e multilateral", explica.

Multilateralismo guia os temores de Trump. A manifestação do presidente dos EUA surge após a declaração da 17ª Reunião de Cúpula de Líderes do Brics condenar a imposição de tarifas unilaterais, como as defendidas por Trump desde a campanha eleitoral.

A proliferação de ações restritivas ao comércio, seja na forma de aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não-tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global.

Declaração da 17ª Reunião de Cúpula do Brics

Protecionismo de volta ao centro das atenções. A possibilidade de uma moeda única para os países que integram o bloco econômico aumenta a incerteza sobre as relações comerciais com as economias emergentes. "Uma eventual tarifa de 10% imposta pelos Estados Unidos sobre países alinhados ao Brics, incluindo o Brasil, traria consequências relevantes do ponto de vista jurídico-tributário e econômico", prevê Mary Elbe Queiroz, presidente do Cenapret (Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários).

E o Brasil?

Brasil tenta negociar as tarifas com os EUA. Representantes da Casa Branca teriam ignorado a proposta do Itamaraty para um acordo de cooperação entre os países. Até o momento, a cobrança adicional sobre os produtos nacionais é a mínima imposta, de 10%.