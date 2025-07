Banco Central quer usar poupança para crédito imobiliário, mas FGTS domina

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou hoje que a autarquia estuda um modelo para que os recursos da poupança sejam o principal fundo para financiamento imobiliário. No ano passado, a maior parte desse crédito saiu dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O que aconteceu

Galípolo acredita que o modelo em estudo vai demorar para entrar em vigor. "Não vai ser do dia para a noite, vai ser um processo longo", disse ele em evento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e associados do Instituto Unidos Brasil.

A poupança é o principal financiador imobiliário em países semelhantes ao Brasil. Enquanto o crédito imobiliário sem recursos do FGTS equivale a 6% do PIB (Produto Interno Bruto) desde 2014 no Brasil, esse percentual chega a 30% no Chile, 20% na Tailândia, 18% na África do Sul e 11% no México, segundo o BC.