Termina hoje prazo para pedir gratuidade no Concurso Unificado

Os interessados em receber isenção da taxa de inscrição para participar da segunda edição do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) têm até as 23h59 de hoje (8) para fazer o pedido no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que organiza o concurso. São 3.652 vagas com salários de R$ 4 mil a R$ 16 mil.

O que aconteceu

As inscrições começaram no último dia 2 e vão até 20 de julho. Depois da inscrição é preciso pagar uma taxa de R$ 70 até o dia 21 de julho no site da FGV.

Mas algumas pessoas têm direito à isenção: Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea em entidades aprovadas pelo Ministério da Saúde, além de beneficiários do Prouni (Programa Universidade Para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O prazo para pedir isenção da taxa acaba hoje às 23h59.