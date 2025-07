Haddad nega Fla-Flu com Congresso e critica 'sabotagem' contra meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a suspensão dos efeitos tanto do decreto que aumentava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) quanto da decisão do Congresso que derrubou a medida não representa uma derrota ao Parlamento e nem ao Executivo. Para Haddad, a discussão a respeito do tema "não interessa a ninguém".

O que aconteceu

Haddad negou que STF tenha interferido na decisão do Congresso. O ministro afirma que prefere pensar "institucionalmente" na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que barrou a derrubada do decreto do governo que elevou as alíquotas do IOF para cumprir com as normas do arcabouço fiscal. "Esse Fla-Flu não interessa a ninguém", disse Haddad, em entrevista ao Canal Metrópoles.

Ministro avaliou que a decisão do Supremo foi tomada corretamente. Para Haddad, a decisão de Moraes evidencia que o alcance do decreto legislativo foi "exorbitado pelo Congresso Nacional". Ele citou que as ações do governo têm sido tomadas de forma "transparente" e "dialogada". "Temos que conter despesas e fixamos um teto de despesas, em comum acordo com o Congresso Nacional, que as despesas não aumentariam mais de 2,5%", disse ao defender o aumento do IOF. "Estamos combatendo privilégios", disse.