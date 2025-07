CMO da Leroy Merlin: 'Vendedores são nossa melhor campanha de marketing'

Investir na formação de colaboradores, para levar a orientação certa aos clientes. Essa é uma das principais estratégias de marketing da Leroy Merlin. A iniciativa foi um dos destaques da entrevista de Flávia Barros, chefe da área de marketing da multinacional francesa, no programa UOL Mídia e Marketing desta semana - confira, acima, a entrevista na íntegra.

'Nossa melhor campanha de marketing são os nossos vendedores. A ferramentas são importantes, mas a relação do consumidor com as marcas tem mudado de forma muito rápida. Ele está exigindo cada vez mais das marcas. Hoje, precisamos conectar experiências com histórias', afirmou a executiva.

No papo, a executiva ainda fala sobre o crescimento do e-commerce no mercado de construção, o uso de tecnologia e IA para otimizar a experiência do cliente e a promoção da diversidade feminina em posições de liderança no setor.