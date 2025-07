Lira negocia acordo para incluir alternativa ao IOF em projeto do IR

Previsão inicial de apresentação do relatório foi adiada por "falta de clima". Lira acordou com a Fazenda que seria melhor esperar a poeira baixar após a derrota do governo Lula (PT) no Congresso com a derrubada dos decretos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Lira apresentou duas alternativas de compensação aos integrantes da comissão especial do IR. Pela proposta do governo, a solução para a perda de arrecadação com a isenção do IR é a implementação de uma alíquota de 10% para os mais ricos, que ganham acima de R$ 1,2 milhão por ano. O percentual, no entanto, é considerado alto e há a possibilidade de redução.

Tributação dos dividendos também está na mesa de negociação. Outra possibilidade seria retirar a alíquota de 10% da renda e taxar somente os lucros dos acionistas.