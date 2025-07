Promessa x realidade: o que o Brasil realmente ganha com o Brics

Nesse cenário, o Brasil, embora acumule contradições na política ambiental, atualmente destacadas pelo debate em torno da exploração de petróleo na Foz do Amazonas e do chamado PL do Licenciamento Ambiental, é o país do bloco em melhor posição para conduzir o debate climático dada a sua matriz energética mais limpa e seu histórico de liderança no tema.

Cooperação Sul-Sul

Embora o Brics se apresente como um fórum de cooperação entre países do Sul Global, a percepção entre os especialistas com quem conversamos é quase unânime: há um grande potencial desperdiçado nas relações bilaterais dentro do bloco, com exceção da China. O peso chinês nas trocas comerciais com os demais membros é desproporcional.

Além dessas assimetrias no investimento, há um entendimento de que os demais países do Brics poderiam fortalecer laços por meio do compartilhamento de conhecimento e experiências em áreas de interesse comum. Como nações em desenvolvimento, enfrentam desafios semelhantes em áreas estratégicas como infraestrutura, habitação, segurança alimentar e tecnologia, mas ainda faltam mecanismos eficazes de articulação e cooperação nessas frentes. Trata-se de um potencial latente, que, se ativado, poderia consolidar o Brics não apenas como um fórum geopolítico, mas como um espaço de troca concreta.

Alianças democráticas

Lidar com o imaginário negativo crescente em torno dos Brics é um desafio para o Brasil, especialmente em um momento de ascensão do autoritarismo no mundo. Embora hoje os países autoritários sejam maioria no bloco, ainda há espaço para aprofundar a cooperação com parceiros que compartilham valores democráticos.