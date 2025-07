Calendário do INSS de julho: veja quando os benefícios começam a ser pagos

Para identificar a data exata do depósito, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito depois do traço. Informações atualizadas também estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, mediante login com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pela Central 135, que conta com serviço automático todos os dias e atendimento humano durante o horário comercial.

No app ou portal do Meu INSS, é possível acessar o extrato de pagamento, atualizar dados cadastrais e utilizar outros serviços por meio da busca.

Cronograma de depósitos - benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Cronograma de depósitos - benefícios acima do salário mínimo