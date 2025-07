Rolex 6 Horas de SP: Automobilismo levará rock (e Rita Lee) a Interlagos

Fan Zone terá 45 mil metros quadrados

Os shows especiais acontecerão na 'fan zone' da prova, acessível com qualquer tipo de ingresso. Serão 45 mil metros quadrados de atrações gratuitas e interativas, como roda-gigante, simuladores de realidade virtual, exposição de carros clássicos, autorama, games e o 'Futuroscópio', espaço voltado à sustentabilidade e inovação.

Montadoras como Ford, Peugeot, Toyota, BMW e Porsche terão espaços exclusivos no espaço. A praça de alimentação terá 15 opções de alimentação, como A Casa do Porto Bacio de Latte, Fat Buddha, Box da Fruta e Roxy Diner, entre outros.

Para a prova deste ano, o WEC fez um acordo com o Instituto Ayrton Senna. O Instituto receberá 20% do valor dos ingressos da Arquibancada A, setor central do circuito. Caso todos os ingressos sejam vendidos, o valor arrecadado para o Instituto poderá ultrapassar os R$ 270 mil.

O Rolex 6 Horas de São Paulo é muito mais que uma corrida. É um evento que conecta fãs, marcas, design, tecnologia e inovação automotiva. São três dias em que os brasileiros poderão viver toda a paixão que têm por carros.

Aline Vilatte, diretora geral do Rolex 6 Horas de São Paulo

No Brasil, as prova tem 36 carros: 18 da categoria Hypercar e outros 18 da categoria LMGT3 - com uma velocidade máxima de cerca 340 km/h, os Hypercars costumam ter uma vantagem de, em média, 50 km/h frente aos LMGT3. Todos disputam a prova ao mesmo tempo.