Salário mínimo 2025 teve valor atualizado em 2025; confira aqui

O novo valor, de R$ 1.518, significa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que corresponde a um reajuste de 7,5% — índice superior à inflação registrada no período. Mesmo assim, o valor final ficou abaixo do previsto inicialmente, devido às limitações orçamentárias aprovadas no fim de 2024.

Alterações na regra de cálculo

Anteriormente, o salário mínimo era corrigido com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador que o IPCA, índice oficial — somado à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa fórmula antiga ainda estivesse em vigor, o mínimo teria subido para R$ 1.525.

No entanto, a nova regra inclui um limite para os aumentos de gastos públicos, restringindo o reajuste a, no máximo, 2,5%, mesmo que o crescimento do PIB ultrapasse esse percentual — como ocorreu, com uma alta de 3,2%.

O salário mínimo tem grande impacto nos valores pagos a aposentados, principalmente pelo INSS, além de influenciar diversos programas de assistência social. Por esse motivo, o governo busca controlar aumentos expressivos, a fim de evitar desequilíbrios nas contas públicas, especialmente em períodos de ajuste fiscal.