Trump quer taxar medicamentos importados em até 200%; laboratórios criticam

Empresas do setor temem que as tarifas elevadas gerem aumento de custos, escassez de medicamentos e queda nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. De acordo com a emissora CNBC, alguns laboratórios, como Eli Lilly, Johnson & Johnson e AbbVie, já anunciaram aumento na produção nos EUA, mas ainda dependem de cadeias globais para manter a oferta e os preços.

Esta é a declaração mais dura de Trump em relação ao setor farmacêutico desde abril. Naquela ocasião, seu governo iniciou uma investigação com base em uma lei que permite analisar o impacto de importações sobre a segurança nacional.

Taxas sobre semicondutores e outros produtos considerados estratégicos também estão previstas. Estudos que embasam as novas tarifas devem ser concluídos até o fim do mês, quando Trump deve oficializar a política.

* Com informações da Reuters