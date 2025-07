Tarifas de Trump vão render US$ 300 bilhões até o fim do ano, dizem EUA

Poderemos aumentar arrecadação para até US$ 300 bilhões com tarifas até fim do ano.

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA

A maior parte do dinheiro começará a chegar no mês que vem. "Grande parte do dinheiro das tarifas vai começar a chegar em 1º de agosto", disse Trump sobre a data em que novas taxas entrarão em vigor.

Ele se referia ao adiamento da cobrança das novas tarifas. Ontem, Trump confirmou que as novas alíquotas começarão a ser cobradas a partir de agosto, em novo adiamento, já que o prazo limite para os acordos se encerrava em 9 de julho.

A nova data dará tempo para que outros países fechem seus acordos. Ontem o republicano divulgou o conteúdo de cartas enviadas aos países que até agora não fecharam acordo comercial com os Estados Unidos.

Até agora, apenas dois tratados foram concluídos. Bessent afirma que aguardava uma "chuva" de negociações nos últimos meses, mas apenas os acordos comerciais com o Reino Unido e com o Vietnã foram formalizados.

O prazo final para a China foi prorrogado. Depois de extensas reuniões em Londres, representantes de Washington e Pequim colocaram um ponto final nos temores de guerra comercial entre as maiores economias do mundo. Assim, um acordo final foi adiado com o aval da China para o fornecimento de terras raras com elementos químicos usados na fabricação de produtos tecnológicos.