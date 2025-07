Bancos fecham e Bolsa abre: O que funciona no feriado de 9 de julho em SP

O dia 9 de julho marca o início da Revolução Constitucionalista de 1932, quando um movimento de soldados de São Paulo entrou em luta contra a ditadura de Getúlio Vargas e pedindo uma nova Constituição. Para lembrar a data é considerado feriado apenas no estado de São Paulo, e serviços públicos vão ter alterações.

Repartições públicas

Órgãos municipais não terão expediente. Exceção é para serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica, que seguem com esquemas de plantão.

Bancos

Todas as agências bancárias do estado não vão abrir. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia seguinte, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na quinta-feira (10), afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). No restante do país, funcionamento normal.