Amanda Klein: Crise do IOF — a política está de volta

Na reunião entre ministério da Fazenda e Congresso por solução ao IOF, Fernando Haddad deu o primeiro passo e abriu caminho para o novo encontro entre Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Foi o primeiro passo para quebrar o gelo na relação estremecida e pavimenta o caminho para encontro de Lula com Motta e Alcolumbre. É preciso notar que até ontem, antes da reunião, auxiliares do ministro Haddad repetiam que o objetivo do governo na mesa de conciliação no Supremo é mostrar a constitucionalidade do decreto do IOF que, segundo eles, tem caráter regulatório.