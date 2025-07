Decreto do IOF é constitucional e não afeta pessoas físicas, diz secretário

E aí eles distorceram um instrumento, que é um instrumento para as pessoas se aposentarem. Então, em vez de usar para se aposentar, eles usaram para manter o seu estoque de riqueza sem pagar imposto.

O que nós fizemos? Nós estamos falando assim: 'aportes de até R$ 600 mil por ano no VGBL continuam a mesma regra atual. Agora, aportes superiores vão pagar IOF'. Por quê? Porque aportes até R$ 600 mil são 99,3% dos CPFs.

Todo mundo que investe em VGBL são pessoas de classe média que querem melhorar sua aposentadoria e estão usando o instrumento de forma correta.

Mas tem 0,7% dos aportes que são valores muito superiores a isso e representam um terço dos valores aportados no VGBL, o que mostra que há uma distorção na utilização desse instrumento. Então nós estamos fazendo uma regulação desse setor através do IOF.

Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda

