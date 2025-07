Dólar sobe com espera por ata do BC dos EUA e discussão sobre o IOF

Ata do Fed

Ata do BC dos EUA atrai as atenções. O documento será apresentado pelo Federal Reserve durante a tarde e deve explicar as razões para a manutenção dos juros no intervalo entre 4,25% a 4,5% ao ano. As expectativas também consideram a chance de indicativos a respeito do início do ciclo de cortes da taxa.

Fed quer a inflação a 2% no longo prazo. O controle dos preços foi uma das justificativas dadas pelo presidente do BC norte-americano ao comunicar a manutenção dos juros pela quinta vez consecutiva. "A inflação recuou consideravelmente, mas está correndo um pouco acima do nosso objetivo", disse Jerome Powell, presidente do Fed.

O comitê estará preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos.

Comunicado do Federal Reserve

"Tarifaço de Trump" foi lembrado com temor. Após a definição dos juros, Powell afirmou, sem citar o nome do presidente dos EUA, que as ações anti-imigratórias e as tarifas sobre as importações abrem margem para um cenário de incerteza. "Os aumentos nas tarifas [de importação] são capazes de puxar os preços e afetar a atividade econômica", disse ele.

Juro dos EUA é relevante para o Brasil. As eventuais quedas das taxas na economia norte-americana e em outros países desenvolvidos representam um cenário positivo para as economias emergentes, a exemplo do Brasil. O cenário tende a atrair maiores volumes de investimento às nações que oferecerem um maior retorno, apesar do risco mais elevado das aplicações.