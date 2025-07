'Não há bala de prata para conciliar inflação e juros baixos', diz Galípolo

Ele atribui o cenário adverso às peculiaridades brasileiras. Galípolo afirma que as medidas que dão acesso ao crédito a menor custo reduzem os efeitos da política monetária restritiva para conter a inflação. "Normalizar a política monetária é uma dinâmica muito importante de uma agenda nacional que muitas vezes algumas dessas reformas extrapolam o que é a alçada do Banco Central", afirmou ao mencionar "distorções" que reduzem o poder da elevação dos juros.

A questão que sempre surge é como é possível sustentar taxas de juros reais de 10% com o menor nível de desemprego da sua série histórica e o crescimento rápido da renda. Isso provocar uma certa dissonância quando você conversa com economistas fora do Brasil e com outros banqueiros centrais.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Presidente do BC rebateu falas a favor do descumprimento da meta de inflação. Para Galípolo, as declarações contrárias aos esforços para direcionar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) à meta de 3% vão contra os objetivos do Banco Central. Ao mencionar o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ele disse que a variação determinada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) tem a função de "absorver choques" que influenciem nos preços. "[A banda da meta] foi feita para, se você tiver algum choque de oferta, um choque exógeno, você temporariamente absorve esse choque. Mas a meta é 3%", explicou.

O papel do Banco Central é, a partir da definição de uma meta, colocar a taxa de juros num patamar restritivo o suficiente, pelo tempo que for necessário para atingir aquela meta dentro do horizonte relevante.

Gabriel Galípolo, presidente o BC

Juros básicos da economia brasileira estão no maior patamar em 20 anos. Elevada nas últimas sete reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária), a taxa Selic subiu para 15% ao ano e atingiu o maior nível desde julho de 2006. O movimento reflete a função dos juros como principal instrumento de política monetária para conter a inflação. Isso acontece devido à inibição do consumo para segurar a alta dos preços. Consequentemente, os juros altos prejudicam o desenvolvimento da economia.

Galípolo listou dados da inflação para justificar a elevação. Para o presidente do BC, o índice acumulado em 12 meses de 5,3% tem mais de 70% dos itens analisados mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acima de 4,5% no acumulado em 12 meses, resultado acima do teto da meta. "É uma inflação bastante disseminada, não é pontual", avaliou.