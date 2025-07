Comércio prevê demissões e indústria não vê 'fato econômico' para tarifaço

Trump chegou a dizer que o Brasil tem superávit comercial com os americanos. "Ao contrário da afirmação do governo dos Estados Unidos, o país norte-americano mantém superávit com o Brasil há mais de 15 anos."

Segundo a confederação, milhares de empresas serão afetadas. "Terá impacto na competitividade de cerca de 10 mil empresas que exportam para os Estados Unidos", diz o presidente. "Uma quebra nessa relação traria muitos prejuízos à nossa economia."

Incluindo o comércio de serviços, o superávit americano atinge US$ 256,9 bilhões.

CNI, em nota

O mais importante agora é intensificar as negociações e o diálogo para reverter essa decisão.

Ricardo Alban, presidente da CNI

Demissões

Segundo a Amcham Brasil, o tarifaço trará consequências para toda a economia. "Trata-se de uma medida com potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países", diz a entidade em nota.