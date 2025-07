Josias: Se PIB bombasse; faltaria energia para ligar fornalhas da indústria

Temos um crescente fornecimento de energia solar e eólica, mas há uma dificuldade de injetá-las no sistema. Estima-se a necessidade de energia no médio e no longo prazo, e o sistema brasileiro não consegue prescindir da utilização das usinas térmicas, que consome carvão e produz uma energia altamente poluente. No Brasil, a energia nuclear foi estigmatizada. Hoje, algumas pessoas avaliam que seria o caso de aumentar o uso dela. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o risco de colapso energético no Brasil é um problema antigo, mas não houve grandes avanços para solucioná-lo.

Temos essa deficiência, que foi diagnosticada lá atrás no governo de Fernando Henrique Cardoso. Começamos a utilizar de maneira mais intensiva como uma muleta à energia térmica e não nos livramos mais dessa necessidade.

Seria o caso de tentar substituir as usinas térmicas pela energia solar e eólica, mas ainda não temos capacidade técnica para fazer isso. Estamos diante da necessidade de voltar a utilizar o horário de verão como uma muleta para reduzir o consumo de energia elétrica no Brasil. Josias de Souza, colunista do UOL

