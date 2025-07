Leilão do Itaú tem de casa a partir de R$ 29 mil a apê de R$ 800 mil

Os leilões de todos os imóveis serão realizados no mesmo horário: 11h (de Brasília) de sexta-feira (11). Os débitos de condomínio serão quitados pelo Itaú até a data do leilão, assim como o IPTU 2025.

A maioria dos imóveis está no Rio de Janeiro: 35. O segundo estado com maior número de contemplações no leilão é São Paulo, com 14.

Os imóveis já estão disponíveis para lances na plataforma online. A lista completa pode ser consultada no site (veja aqui). Para participar, é necessário fazer um cadastro gratuito na Frazão Leilões, clicando aqui.

Os imóveis abrangem 19 estados: