Otaviano Canuto: Trump reafirma protecionismo ao ameaçar Brics com tarifas

Canuto finalizou afirmando que a estratégia do presidente norte-americano não está nada clara em relação a quais países serão taxados mais ou menos.

O caso dos Brics, que negociação haveria para poder levar o Trump a não estabelecer esses 10%? Não está nada claro. Se ele está fazendo acordos também com a China, fez acordo com a China, e se ainda manifesta otimismo com a possibilidade de chegar a um acordo, como é que ele vai fazer?

Vai botar 10% em alguns dos Brics e não nos outros? Vai botar 10% em candidatos a ser parte dos Brics, vai botar 10% na Arábia Saudita? Não está claro.

Otaviano Canuto

