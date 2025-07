Apaixonado por hambúrger, CEO do Patties se inspirou no McDonald's: 'Sonho'

O logo traz um personagem com corte de cabelo anos 60, um M e um W, em homenagem às redes de fast food americanas McDonald's, White Castle e White Manna."As pessoas têm uma sensação de que a gente é uma marca global. Já ouvi gente dizer que achava que a marca era de Los Angeles", conta.

Antes de abrir a própria empresa, Henrique trabalhou com marketing em shopping centers. Saiu do mercado formal se sentindo, segundo ele, "incompetente". "Tinha ideias e minha chefe dizia que que eu viajava. Achei que o problema era eu. Hoje, vejo que, na verdade, eu era uma natureza livre presa no mercado tradicional".

Com R$ 40 mil guardados e recém-casado, decidiu apostar tudo na própria hamburgueria. Hoje, afirma não se preocupar com concorrência. "Se amanhã eu comer no Seu Oswaldo ou no New Dog, não quer dizer que o Patties perdeu. Todo mundo está no mesmo mercado. E eu gosto de hambúrguer, simples assim."

Divã de CNPJ no UOL:

