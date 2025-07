Barral: Brasil terá que negociar com sorriso no rosto e tacape na mão

São fatores muito duros, que poderão ser mobilizados, sim. O Lula pode se colocar como defensor da soberania, defensor do Brasil independente nesse mundo, um mundo cada vez mais hostil, marcado por antagonismos, fraturas.

E, certamente, o Brasil tem envergadura para não se curvar à caprichos norte-americanos. Claro que não podemos partir para uma retaliação direta, mal pensada contra os EUA, porque há uma simetria de poder muito grande, mas mostrar, de fato, alguma resistência, mostrar rechaço a isso que foi feito pelo Trump, como a Claudia Sheinbaum fez muito bem no México, esse é um caso importante.

Então mostrar, de fato, que vamos manter, vamos defender a nossa soberania contra qualquer tipo de ataque externo. Acho que deram munição e, sobretudo, pelo fato de que o Tarcísio e alguns nomes ligados ao bolsonarismo celebraram muito o que o Trump fez ontem contra o Brasil, que nos prejudica e prejudica os próprios grupos bolsonaristas, como o agronegócio. Acho que esse também seja o principal padrão que poderá ser capitalizado, politicamente, pelo PT e pelo Lula.

Paulo Velasco

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: