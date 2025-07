CadÚnico: como se inscrever e ter benefícios como conta de luz grátis

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) dá direito a diversos benefícios sociais no Brasil, como conta de luz grátis. Mas você sabe como fazer para se cadastrar?

O que aconteceu

O cadastro no CadÚnico é feito pessoalmente, em algum posto de atendimento da cidade onde a família mora. Para saber onde estão localizados os postos, basta fazer uma consulta no aplicativo do CadÚnico ou encontrar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo através do site do Mapa Social MDS.

Ao se inscrever ou atualizar os dados no Cadastro Único, é possível participar de vários programas sociais (veja lista mais abaixo). Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter o cadastro atualizado.