Câmara sinaliza aceitar aumento de IOF apenas em operações já existentes

Motta se reuniu com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (SRI) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) no começo desta semana. A colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o primeiro encontro após a derrubada do decreto do IOF teve um clima cordial, com disposição de todos em retomar o diálogo, mas sem conclusão sobre o imbróglio do IOF.

Foi o primeiro encontro de Motta com ministros do governo após a decisão do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu o decreto do governo que aumentava o IOF e o ato do Congresso que sustava a medida do Executivo. O magistrado também marcou uma audiência de conciliação para a semana que vem.

Decisão do STF suspende decretos do governo Lula e ratificam, temporariamente, a decisão do Congresso, que já havia derrubado os despachos presidenciais e retomado as alíquotas do IOF definidas em 2007. O ministro Alexandre de Morais também suspendeu o decreto do Legislativo que derrubou os despachos de Lula.

Como era e como ficou o IOF