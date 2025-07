Comissão da Câmara deve votar hoje isenção do IR para quem ganha R$ 5 mil

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, deve apresentar o parecer do projeto nesta quinta-feira (10). A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje na comissão especial que analisa a proposta.

O que aconteceu

Parecer deve conter apenas conteúdo da isenção do IR. Lira sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluir alguma forma de compensação para a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e trechos da MP do governo que aumentam impostos.

Ideia foi rejeitada pelas bancadas partidárias. Motta pediu a Lira para ouvir os partidos. Os deputados concluíram que não fazia sentido juntar o imbróglio do IOF com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. A junção dos temas, na avaliação dos líderes, poderia atrasar a aprovação do projeto que é consenso de todos.