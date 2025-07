Inflação perde força com alimentos mais baratos, mas estoura o teto da meta

Índice estoura o teto da meta em 12 meses. A constatação considera que a inflação acumulada superou o limite de 4,5% em todos os meses desde o início da adoção da meta contínua, em janeiro de 2025. Para que o intervalo de tolerância definido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em 1,5 ponto percentual não fosse ultrapassado, seria necessária uma deflação de ao menos 0,57%.

Banco Central precisa justificar furo da meta. O estouro registrado obriga o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, a enviar uma carta ao ministro da Fazenda. O documento deve explicar os motivos que levaram ao estouro e estabelecer um prazo para a convergência do IPCA ao intervalo da meta. Segundo o BC, a carta aberta será apresentada às 18h.

Alimentos mais baratos

Inflação dos alimentos e bebidas recua. A baixa de 0,18% é a primeira registrada pelo grupo de despesas desde agosto do ano passado. A queda foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que passou de 0,02% em maio para -0,43% em junho.

Vilões recentes aliviam o bolso das famílias. A primeira deflação dos alimentos em nove meses ocorreu com a redução de preço do ovo de galinha (-6,58%), do arroz (-3,23%) e das frutas (-2,22%). Entre as altas, os destaques ficam por conta do tomate (+3,25%) e o café moído, que engatou a 18ª alta consecutiva e mais do que dobrou de preço em um ano e meio.

Alimentação fora de casa segue mais cara. Apesar da desaceleração d alta para 0,46%, o custo do consumo fora do domicílio contou com as altas dos subitens lanche (de 0,51% para 0,58%) e da refeição (de 0,64% para 0,41%).