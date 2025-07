Lira mantém tributação de 10% para mais ricos; pedido de vista adia votação

Taxação dos mais ricos é compensação para perda da União, Estados e municípios, estimada em R$ 25,5 bilhões ao ano. Esse grupo representa 0,06% da população.

Imposto sobre dividendos. A proposta também inclui uma cobrança de 10% sobre lucros de dividendos, que hoje são isentos.

Deputados pediram vista com prazo de duas sessões do plenário. Após a leitura do texto, os parlamentares pediram mais tempo para analisar o parecer. A comissão deve retomar a votação na quarta-feira (16).

Lira tentou incluir solução para o IOF, mas a alternativa foi rejeitada pelas bancadas. O relator sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluir alguma forma de compensação para a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e trechos da MP do governo que aumentam impostos.

Motta pediu a Lira para ouvir os partidos. Os deputados concluíram que não fazia sentido juntar o imbróglio do IOF com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. A junção dos temas, na avaliação dos líderes, poderia atrasar a aprovação do projeto que é consenso de todos.

Lula indica tia de aliado de Lira para o STJ. O presidente bateu o martelo para indicar a procuradora Marluce Caldas, tia de JHC, prefeito de Maceió e aliado do deputado alagoano, para o Superior Tribunal de Justiça.