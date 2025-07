Nomad lança consultoria sem custo para investimentos internacionais

A Nomad, fintech brasileira com mais de 3,5 milhões de clientes com contas abertas nos EUA, lança hoje na Nasdaq o Nomad Wealth, serviço de consultoria em investimentos internacionais para clientes com pelo menos US$ 25 mil na plataforma.

O que aconteceu

Fintech aposta em modelo diferente. O Nomad Wealth é um serviço de assessoria de investimentos com modelo de negócio diferente do modelo de agente autônomo predominante no Brasil, pois não cobra comissão.

Porta de entrada para investimentos offshore dos brasileiros. Lucas Vargas, CEO da Nomad, explica que a empresa nasceu com o propósito de democratizar o acesso de brasileiros a produtos e serviços financeiros globais até então restritos a clientes de private banking. Para ganhar a confiança do público e facilitar a entrada no mercado, a fintech apostou inicialmente no cartão de viagens internacionais, estratégia que ajudou a popularizar a marca.