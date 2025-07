O que diz a lei de reciprocidade citada por Lula em resposta a Trump

O Artigo 1º estabelece os critérios de aplicação. As medidas só podem ser adotadas quando houver impacto à competitividade internacional brasileira ou interferência direta em sua soberania.

O Artigo 3º autoriza o Conselho Estratégico da Camex (Câmara de Comércio Exterior), vinculado ao Executivo, a decidir sobre as medidas. Cabe ao órgão definir quais contramedidas serão aplicadas em cada caso.

A lei determina etapas obrigatórias antes de qualquer retaliação. O governo deve buscar negociação direta com o país ou bloco responsável, ou recorrer a organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC). Além disso, todas as medidas precisam ser proporcionais ao dano econômico sofrido pelo Brasil.

Apesar de já estar em vigor, a lei ainda não foi regulamentada. O decreto com regras detalhadas de aplicação não foi publicado, gerando dúvidas sobre prazos e procedimentos dentro da Camex. Mesmo assim, juristas apontam que a norma já oferece base legal para adoção imediata de medidas.

Como a lei foi criada

A Lei da Reciprocidade foi criada como reação à guerra comercial iniciada por Trump contra diversos países. Ela foi aprovada na Câmara em 2 de abril de 2025, após acordo entre governo e oposição, e no Senado no dia seguinte, sendo sancionada sem vetos por Lula em 11 de abril e entrando em vigor no dia 14, após publicação no Diário Oficial da União.