CEO: Nunca saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta

"Uma pessoa que não quer mandar mensagens nos fins de semana"

"Alguém que quer experimentar diferentes funções -- este é um lugar para especialistas"

"Uma pessoa que é muito social"

"Qualquer um que goste de trabalhar muito sozinho"

Suzy aproveita, então, para avaliar algumas delas, como a primeira. "Essa empresa pode afirmar que respeita limites e o bem-estar dos funcionários. Mas essa resposta conta uma história diferente", diz. Ou então a terceira: "Tradução: 'Nós valorizamos foco e independência. Comunidade? Nem tanto'".

Ela ainda dá outra dica sobre como fazer essa pergunta do jeito certo: "Como ela pode fazer as pessoas ficarem um pouco na defensiva, precisa ser feita com o tom certo. Você precisa soar agradavelmente curioso, não investigativo, embora, de fato, você esteja sendo um pouco investigativo".

A diferença entre virtudes e valores

Você pode obter uma lista ranqueada de seus valores centrais ao fazer um teste que desenvolvi com minha equipe. Quando comecei a lecionar na NYU Stern em 2021, construir uma ferramenta de avaliação não estava na minha lista de tarefas. Mas os sete exercícios de valores que eu usava na aula não estavam dando aos alunos a precisão que eles precisavam. As pessoas continuavam confundindo valores com virtudes, apesar dos meus melhores esforços. Virtudes são ideais amplamente aceitos: Justiça, Integridade, Honestidade. Todos nós as endossamos.