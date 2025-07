Conheça as condições do crédito do Plano Safra nos bancos e como contratar

Com alta de 13,9%, safra 2025 alcançará 333,3 milhões de toneladas

A safra agrícola do país em 2025 deve totalizar um recorde de 333,3 milhões de toneladas, 13,9% a mais do que em 2024. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de junho, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). São esperados aumentos neste ano para a soja (+13,9%, para um recorde de 165,1 milhões de toneladas) e o milho (+14,6%, para 131,4 milhões de toneladas). A área a ser colhida no ano deve totalizar 81,2 milhões de hectares, 2,7% mais do que a de 2024.

México e Reino Unido retomam importação de frango do RS

México e Reino Unido retomaram nesta semana a compra de frango proveniente do Rio Grande do Sul, segundo a Agência Estado. 27 países importadores já retomaram a compra do frango brasileiro, após a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) reconhecer o encerramento do caso de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) registrado em uma granja comercial na cidade de Montenegro. No entanto, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro continuam suspensas para 10 destinos.

A imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira (9), pode provocar uma queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado americano. A estimativa foi divulgada em um estudo realizado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getulio Vargas). O impacto direto atinge o agronegócio, responsável por cerca de US$ 12,1 bilhões dos embarques ao país em 2024.