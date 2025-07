Dólar sobe e Bolsa abre em queda com manutenção do tarifaço no radar

Sequência de baixas semanais será rompida. A manutenção da trajetória de cinco semanas consecutivas de desvalorização do dólar em relação ao real depende de uma queda superior a 2,18% (-R$ 0,118) da divisa na sessão de hoje.

"Tarifaço de Trump" permanece no radar. Os temores com a taxação de 50% anunciada pelo presidente dos EUA sobre todos os produtos brasileiros enviados ao território norte-americano a partir do dia 1º de agosto mantêm a atenção do mercado.

O mercado aguarda por novas informações do republicano, que promete divulgar tarifas sobre outros países. A valorização do dólar hoje também acompanha a apreensão dos investidores com a decisão do governo Trump de aplicar uma tarifa de 35% sobre o Canadá, além de ameaçar tarifas mais altas em todos os setores. Em sua ofensiva tarifária, o presidente dos EUA também prometeu enviar hoje a carta com novas tarifas para a União Europeia e criar um "muro tarifário" em torno de países que são centro industriais no Sudeste Asiático.

Bolsa mantém sinalização negativa

Bolsa hoje deve sentir os efeitos da incerteza global, mas alta das commodities pode atenuar os impactos. O petróleo sobe em torno de 1% nesta manhã, e o minério de ferro fechou com valorização de 1,8% em Dalian, a US$ 106,48 por tonelada. As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) avançam 0,76%.

Se o Índice Bovespa hoje enfrentar novas perdas poderá acumular a quinta desvalorização consecutiva. Na véspera, a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,54%, aos 136.743,26 pontos, com declínio semanal de 3,20%, após uma alta de 3,21% na semana anterior.