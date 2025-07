Horário de verão pode voltar? Por que o tema voltou a ser debatido?

Relógios adiantados reduzem demanda no começo da noite. Adotado pela primeira vez no Brasil em 1931, o horário de verão consiste em adiantar os relógios em uma hora, de modo a aproveitar melhor a luz do dia.

Horário de verão foi suspenso em 2019. Naquele ano, estudos indicaram que o gasto energético havia diminuído com a mudança nos padrões de consumo da população. O governo atual não descarta a possibilidade de retomada, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já afirmou que os últimos relatos de volume de chuva no país são positivos.

Decisão de recomendar ou não o horário de verão deve ser tomada até agosto. A implementação requer cerca de três meses de antecedência, por isso o prazo apertado. No ano passado, a decisão foi deixada para outubro, mês que costuma iniciar o horário de verão. Pelo prazo apertado, a avaliação foi de que o custo-benefício seria muito pequeno.

Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) também se posiciona a favor. A associação destacou que, com o adiantamento do relógio, há uma ampliação da circulação de pessoas entre 18h e 21h, o que pode resultar em aumento de até 50% no movimento.