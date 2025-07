Vai funcionar? Com escândalos, Cannes Lions divulga 'regras de integridade'

As novas regras foram a solução para dirimir uma série de polêmicas do festival desse ano. Na mais grave, a organização cassou o Grand Prix da categoria Creative Data, vencido pelo case 'Efficient Way to Pay', inscrito pela agência DM9 para a Consul.

Isso porque o vídeocase de 'Efficient Way to Pay' exibido aos jurados mostrava trechos alterados de uma reportagem da CNN Brasil e de uma palestra do TED Talks. A matéria da CNN, por exemplo, nunca existiu como mostrada na inscrição para o festival. No imbróglio, Icaro Dorio, chefe de criação e copresidente da agência, foi desligado da empresa - que também perdeu a conta publicitária da marca.

O site britânico The Drum chegou a publicar uma entrevista com Ndeye Diagne, diretora da Kantar França, sobre o caso. Na reportagem, a executiva conta que o case 'foi unânime' e que analisou cerca de 400 inscrições em um período de 60 horas - o que dificultaria a percepção em certas adulterações.

Cases questionados

Além da cassação do GP, a DM9 ainda perdeu outros 11 troféus ao retirar as inscrições das campanhas 'Plastic Blood', criado para a OKA Biotech, e 'Gold = Death', feito para a Urihi Yanomami. 'Plastic Blood' havia sido o case brasileiro mais premiado do ano no evento, com oito leões.

Outros cases brasileiros premiados também foram questionados, principalmente por exibir números que não eram condizentes com a realidade.