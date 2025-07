Lula rebate números de Trump de Brasil x EUA: 'Eu é que devia taxar ele'

Segundo o levantamento, a corrente de comércio bilateral cresceu 7,7% no período, totalizando US$ 41,7 bilhões. Trata-se do segundo maior valor da série histórica. Mas o levantamento aponta efeitos cada vez mais visíveis das tarifas sobre setores estratégicos das exportações brasileiras.

Lula repetiu ainda que vai tentar impedir a taxação, mas, caso não dê, usará a Lei da Reciprocidade. "Vou brigar na OMC [Organização Mundial do Comércio], vou conversar com meus companheiros do Brics. Agora, se não tiver jeito no papo, no tête-à-tête, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer", afirmou o presidente.

Soluções ainda estão sendo debatidas pelo governo brasileiro. O UOL apurou que apelar para a lei está em uma das últimas opções, em caso de não avanço do diálogo com o governo norte-americano, e, por isso, só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas.

Outra ideia é criar um comitê de emergência com empresários para contrapor as tarifas. "Vamos reunir os empresários que exportam para os EUA e ver qual é a situação de cada um. Se as negociações não avançarem, vamos aplicar a reciprocidade", declarou em entrevista ao Jornal Nacional, ontem.

No evento, o presidente também voltou a ligar a crise ao ex-presidente Jair Bolsoanro (PL). "Porque a coisa [Bolsonaro] mandou um filho que era deputado [Eduardo] se afastar da Câmara pra ir lá para ficar pedindo: 'ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, salva meu pai, não deixa meu pai ser preso'", ironizou.

Ligar a taxação à família Bolsonaro é uma estratégia adotada pelo governo. Morando nos Estados Unidos, o deputado afastado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deixou claro que ajudou a intermediar as ações do norte-americano e disse considerar as tarifas como algo positivo.